VIDEO | Villa Sofia-Cervello, la protesta dei sindacati: "Subito bonus Covid e buoni pasto per i lavoratori"

Il sit in davanti alla sede legale dell'azienda ospedaliera, in viale Strasburgo. Le sigle Fials Confsal, Uil, Nursind e Nursing Up chiedono il pagamento di indennità arretrate e il rispetto di tutta una serie di diritti acquisiti dai lavoratori come progressioni e incarichi