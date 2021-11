VIDEO | Scuola, la protesta dei sindacati: "Vogliamo stipendi come quelli europei"

Davanti all'ufficio scolastico regionale in via Fattori il sit in delle segreterie regionali di Flc Cgil, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams. Chiedono al governo maggiori investimenti per la scuola pubblica, incremento degli organici e stabilizzazione dei precari