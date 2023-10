VIDEO | In migliaia in piazza per la sanità pubblica, la rabbia di Annarella (90 anni): "Con 500 euro di pensione non posso curarmi"

Da piazza Bologni a piazza Indipendenza per consegnare a Schifani le loro proposte in 10 punti. In strada per il diritto alla salute 50 sigle tra sindacati, associazioni e cittadini. C'è anche il medico ed europarlamentare Pietro Bartolo: "La gente in difficoltà economica, come chi viene dall'altra parte del Mediterraneo, non può essere abbandonata"