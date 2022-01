"Stasira si mancia o scuru", anche all'Olivella la protesta contro il caro bollette

La protesta contro il caro bollette ieri sera è sbarcata anche all'Olivella. Dalle 20 alle 21, diversi ristoratori hanno servito i propri clienti al buio. Luci spente ieri sera da La Traviata, Medio Oriente, Ruvolo, Fud, Ego, Globus, Fuso orario e City lounge bar. Le attività hanno aderito alla campagna #stasiramanciaoscuru e #blackoutdinner per chiedere alle amministrazioni comunali, regionali e statali di prendere i provvedimenti necessari ed evitare che vengano ulteriormente schiacciati dal peso della crisi. Tanti altri, invece, sono rimasti proprio chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa è stata sposata dal Comitato territoriale Olivella che l'ha documentata realizzando il video in allegato. "Abbiamo - spiegano in una nota - voluto dare visibilità a coloro che stanno continuando a subire il prezzo di una crisi economica che sembra solo peggiorare. Una crisi peggiorata dalla pandemia che il governo nazionale ha gestito salvaguardando gli interessi dei potentati economici, multinazionali e industriali, scaricando tutto il costo, come sempre su lavoratori, lavoratori autonomi, piccoli commercianti e artigiani. Da due anni a questa parte lasciati senza aiuti concreti".

Critiche anche per l'amministrazione Orlando che ha utilizzato gli 86 milioni di euro stanziati dal Governo per ristorare i commercianti, per coprire buchi di bilancio dovuti alle difficoltà finanziarie del Comune. "Una situazione imbarazzante - affermano dal Comitato territoriale Olivella - per l'amministrazione Orlando, una vera e propria beffa per lavoratori e commercianti e per tutti coloro che pagano il prezzo di questa crisi".

In tutta Italia sono già oltre 500 i ristoratori che hanno deciso di lanciare il proprio grido di allarme contro i rincari, e sono tanti anche i titolari di locali di Palermo e provincia che nei giorni scorsi hanno già dato la loro adesione all'iniziativa, ideata da Andrea Graziano (founder e creatore del brand Fud bottega sicula). Da Villa Costanza al Nautoscopio e Nova, passando per l'Enosteria Sicula, la pizzeria Rifugio Normanno di Monreale, Menefod di Termini Imerese, l'Antica Focacceria dal 1856 e la Trattoria da Dario di Bagheria. Servizio a lume di candela anche tra i pelosi felini di Nero Miciok. L'adesione è alta perchè alti sono gli aumenti di gas e luce: cresceranno circa del 150%.

Una campagna, quella di #blackoutdinner, condivisa anche dall’Associazione ristoranti Centro storico di Roma. "L’aumento - spiega Lorenzo Lisi del ristorante Pierluigi - ha superato ogni possibile soglia prevedibile e rischia di vedere, non solo il comparto della ristorazione in crisi, ma anche tutto l’indotto. Ci troviamo di fronte ad un rincaro che non può essere del 200% rispetto a ottobre 2021, soprattutto dopo i due anni trascorsi con la pandemia. Il comparto è destinato a morire e con noi tutta la filiera e tutti i dipendenti. I rincari – aggiunge Lisi – sono visibili su ogni segmento della filiera: fornitori dell’agroalimentare, carne, pesce, pane, uova, ma anche i semplici trasporti sono aumentati di costo oppure il cartone per i contenitori e così via. Con prezzi alle stelle e inflazione senza freni, un intero comparto va allo schianto. Aumentare i prezzi al nostro pubblico non sarà la soluzione, in quanto i rincari luce e gas arriveranno anche a loro". L'associazione chiede alla politica di scendere in campo per difendere una delle eccellenze del nostro Paese. "Ad oggi - conclude Lisi - non si è visto un vero sostegno ed un intervento risoluto. A rischiare non è soltanto la ristorazione, ma tutto il mercato del lavoro e tutte le famiglie italiane".

"Volevamo organizzare una protesta silenziosa, ma efficace e - commenta Andrea Graziano, ideatore dell’iniziativa - grazie al sostegno di diverse associazioni di categoria siamo riusciti a far sentire la nostra voce su tutto il territorio nazionale. Non mi aspettavo questa risposta così energica. In pochi giorni abbiamo raccolto centinaia di adesioni, oltre a quelle delle associazioni di categoria. È evidente che l'intero settore è allo stremo e per questo abbiamo deciso di far sentire forte la nostra voce nel rispetto della legalità e delle regole. Auspichiamo - conclude - che il Governo prenda celermente dei provvedimenti per calmierare questi aumenti. Io mi sono ritrovato a far fronte a una spesa di oltre 32 mila euro contro poco più di 13 mila euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Un rincaro di oltre il 150%, impossibile da sostenere in un momento così complicato”.