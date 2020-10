Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ristoratori, musicisti e addetti alla cultura in piazza contro il Governo: "Tu ci chiudi, tu ci paghi"

Una protesta pacifica e silenziosa quella del popolo della movida in piazza Verdi, davanti a un Teatro Massimo pure chiuso per le nuove norme. "Abbiamo aderito a tutte le prescrizioni. Abbiamo sanificato, acquistato tutti i mezzi di protezione ma c'è chi non controlla e si fa di tutta l'erba un fascio..."