Avvallamenti sull'asfalto, marciapiedi disastrati: sit in di protesta dei residenti in via Monte San Calogero

Le radici degli alberi hanno creato avvallamenti e cunette sull'asfalto. I marciapiedi sono disastrati. Transitare In auto o in moto e camminare a piedi in via Monte San Calogero è diventato pericolosissimo. I residenti della strada, che si trova nella zona di viale Strasburgo, hanno dato vita a un comitato di quartiere. E sabato 27 maggio, alle 16:00, hanno organizzato un sit in di protesta.

"Chiediamo - dicono - una soluzione che salvaguardi gli alberi e ponga fine ai continui incidenti. Il verde è fondamentale in una zona residenziale, altrettanto lo è l'incolumità dei cittadini".