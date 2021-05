Gli esercenti, assieme ai residenti, chiedono al Comune la revoca del provvedimento e sottolineano i problemi alla viabilità anche in via Saline. A farsi portavoce delle loro istanze, il presidente della Settima Circoscrizione Giuseppe Fiore e il deputato regionale di Italia Viva Edy Tamajo

VIDEO | Mondello, commercianti contro per il senso unico in via Pazienza: "Così cadiamo in povertà"