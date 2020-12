VIDEO | "Precari da più di 30 anni", la pioggia non ferma la protesta dei lavoratori del pubblico impiego

Il sit in davanti alla Prefettura, nell'ambito dello sciopero nazionale indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa, per chiedere al governo assunzioni e contratti per una maggiore sicurezza. Coinvolti anche i lavoratori della sanità: "Stanno pagando prezzo altissimo anche in termini di contagi"