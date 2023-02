VIDEO | "Ci chiamavate eroi, ora vi dimenticate di noi": la protesta dei precari Covid alla Regione

Quasi cinquecento lavoratori sono scesi in piazza per chiedere al presidente Schifani innanzitutto una proroga e poi la stabilizzazione. Sono tecnici, amministrativi e informatici che hanno prestato il loro servizio in pandemia. Il loro contratto scade domani, poi resteranno senza lavoro: "Il nostro sacrificio come quello dei medici"