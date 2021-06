"Carenza di personale e aggressioni in aumento": sit in della polizia penitenziaria davanti alla prefettura

Sit in della polizia penitenziaria stamattina davanti alla prefettura, in via Cavour. La protesta, organizzata da Fns Cisl Sicilia, Fp Cgil, Uilpa Uil e Sappe regionali, ha lo scopo di denunciare "i mille, sfibranti problemi contro i quali i lavoratori si ritrovano a dover lottare ogni giorno nei 23 istituti di pena della Sicilia". Primo fra tutti la carenza di personale. Secondo i sindacati il personale preposto alle attività di custodia, in tutta la Sicilia, sconta una carenza di un migliaio di unità.

"Per di più - spiega Mimmo Ballotta, segretario della Fns Cisl Sicilia - l'età media dei lavoratori delle carceri nella Regione è di ben 53 anni. Così, a ritrovarsi immerso in situazioni di estrema precarietà, senza alcuna tutela effettiva, con pochi mezzi e abnormi carichi di lavoro è personale molto avanti negli anni il quale non di rado è anche sottoposto a violazione dei diritti sindacali minimi in una condizione che registra l'aumento vertiginoso di aggressioni e ferimenti". A questo si aggiunge l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri e una specificità tutta siciliana. "Il personale che opera in Sicilia - continua Ballotta - presta servizio in un contesto ambientale non facile per le pressioni della malavita organizzata e deve fare i conti con strutture spesso fatiscenti e vetuste".

Per i sindacati servirebbe un piano straordinario di assunzioni assieme alla revisione dell'assetto organizzativo del settore.