VIDEO | Ticket d'ingresso aumentato del 150%, protesta davanti alla piscina di società sportive e nuotatori

"Le associazioni sportive natatorie e pallanuotistiche palermitane sono al collasso. L’unico impianto pubblico palermitano, la piscina olimpica di viale del Fante, ha visto l’aumento del biglietto di ingresso dal primo gennaio scorso, del 150%, insieme ad un aumento del 25% degli spazi acqua nei confronti delle stesse associazioni. Questo esagerato incremento dei costi dell’utenza, al quale non ha fatto seguito nessun miglioramento dei carenti servizi, ha allontanato i soci praticanti, scoraggiati dalle chiusure a singhiozzo e dai costi non più competitivi perfino nei confronti degli impianti privati". Questo quanto si legge in una nota delle associazioni sportive, che oggi hanno protestato davanti all'impianto.

Nei diversi incontri con i rappresentati della Pubblica amministrazione le associazioni hanno proposto al Comune una soluzione per attenuare i disagi, allargando i benefici del cosiddetto “tesserino agevolato” ai soci delle associazioni, con un costo annuale che consenta al comune di incassare anticipatamente le quote di un intero anno agonistico, e agli utenti di sopportare un aumento congruo e non sconsiderato come quello attuale.