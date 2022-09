La protesta all'ospedale Cervello: "Riattivare le stanze riservate ai pazienti neuromuscolari"

Nuovo presidio e nuova protesta all'ospedale Cervello da parte di associazioni, pazienti e caregiver per evitare che - dopo la chiusura delle stanze del Crr (Centro riferimento regionale) riservate ai pazienti neuromuscolari - i malati vengano ricoverati in reparti non idonei alle loro esigenze. Il sit in si terrà oggi (8 settembre) alle 12.

"Nei giorni scorsi la comunicazione dal reparto di Pneumologia del presidio ospedaliero Cervello della chiusura delle stanze del Crr per destinarle ad altri reparti, e quindi l'inizio da parte di Associazioni, pazienti e caregiver di una battaglia che possa scongiurare questo rischio. Perché la conseguenza per i pazienti neuromuscolari, bisognosi di cure urgenti e speciali, sarebbe quella di essere ricoverati nel reparto di broncopneumologia di Villa Sofia che, dopo opportuni sopralluoghi, risulta assolutamente inadeguato per la degenza di pazienti che necessitano di un'assistenza mirata. I bagni dell'edificio A al Cervello, invece, non sarebbero a norma, quando le stanze del Crr sarebbero invece ben equipaggiate per le disabilità e funzionanti, almeno fino allo scorso luglio, perché poi destinate all’oncologia da settembre", dicono gli organizzatori della protesta.

E aggiungono: "Solo successivamente, dopo l’adeguamento dei servizi igienici del terzo piano dell’edificio A del presidio Cervello, i pazienti potranno accedere all’Utir (Unità di terapia intensiva respiratoria) previa preventiva valutazione".

La Uildm-sezione di Palermo, insieme all’associazione italiana glicogenosi ed altre associazioni, nonché pazienti e familiari coinvolti, martedì 6 settembre si sono recati tutti presso il Ccr dove si trovavano due pazienti in attesa di ricovero che, secondo le nuove disposizioni sarebbe dovuto avvenire non nelle stanze ad hoc del Centro, ma nell'altro reparto. "Solo dopo estenuanti tira e molla - si legge in un comunicato - in via eccezionale, è stata loro consentita la degenza al Crr. E ai prossimi pazienti cosa succederà? Dove andranno? Quanto dovranno attendere per un ricovero?". Intanto è stato allertato anche il sindaco Roberto Lagalla, ricevendo l'impegno di aver in settimana un colloquio con l'assessore regionale alla Salute.