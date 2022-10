VIDEO | Caro bollette, i panettieri abbassano le saracinesche e scendono in piazza: "Basta speculazione"

I panettieri abbassano le saracinesche e scendono in piazza contro il caro bollette. Con loro anche piccoli imprenditori, comitati e semplici cittadini. Continuano le proteste contro il progressivo aumento del costo della vita. Dopo l’appuntamento di Mazara del Vallo della scorsa settimana – che ha visto in piazza più di 5 mila persone – oggi è stato il turno di Palermo. Presenti i cittadini di Castelvetrano, Sciacca, Mazara del Vallo ma anche abitanti dei piccoli comuni limitrofi della provincia di Palermo come Altofonte, Piana degli Albanesi, Santa Cristina, Bagheria e Santa Flavia,

Nella prima mattinata, un corteo di auto dal panificio Quartararo ha inondato viale Regione Siciliana per arrivare a Piazza Ruggero Settimo, luogo del concentramento. "Che futuro avranno i nostri figli?", si legge nei cartelli in piazza. Il corteo è partito, alle ore 10 e si è mosso fino a Palazzo delle Aquile per chiedere un incontro con il sindaco Roberto Lagalla che però era assente. In testa uno striscione con su scritto "Stop maxi profitti e speculazione. Non ci ruberete il futuro!". Una delegazione di manifestanti, dopo alcuni attimi di tensione, è stata ricevuta dall'assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti.

“Scendiamo in piazza, insieme a tutti gli altri comuni della Sicilia, per lottare uniti ad altri lavoratori e famiglie per scongiurare la chiusura delle attività e la perdita di posti lavoro”, dichiara Gioacchino Quartararo, promotore della manifestazione. Durante il corteo in Via Maqueda il corteo si è fermato a ricordare la Strage di Via Maqueda anche conosciuta come “Strage del pane” .

"Il carovita e l’aumento progressivo del costo dell’energia - dice Giovanni Siragusa di Antudo - è il frutto di speculazioni scellerate che ricadono sui lavoratori e disoccupati. Non possiamo più pagare il costo di questa crisi, adesso tocca costringere chi specula a tagliare gli oneri".

Il commento di Lagalla

Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato: "Il rialzo esponenziale delle bollette e, in generale, il caro costi stanno generando una nuova emergenza economica, dopo quella causata dalla pandemia, mettendo a dura prova le famiglie e le attività commerciali e togliendo ossigeno soprattutto alle piccole imprese. Questa mattina, nel corso della manifestazione che si è svolta in città, l’amministrazione ha ascoltato i partecipanti al corteo che hanno manifestato il proprio grido di dolore per il caro bollette e il mio impegno, come sindaco di Palermo, sarà quello di rappresentare la difficile situazione economica al governo regionale e a quello nazionale, consapevole dello sforzo che stanno facendo molti esercenti e molte famiglie per resistere all’incremento dei costi".