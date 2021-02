Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Un anno senza eventi, protestano i lavoratori dello spettacolo: "Vogliamo tornare a far sorridere"

Una data simbolica quella scelta per far sentire la propria voce. Il 23 febbraio, infatti, con l'inizio della pandemia la maggior parte dei lavoratori è rimasto senza occupazione. In piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, attori, compositori, danzatori e gli operatori del mondo dell'arte: "La cultura è lavoro"