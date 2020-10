VIDEO | Scuola, protestano gli operatori igienico personali: "Noi senza lavoro, gli studenti disabili a casa"

Il sit in davanti alla Regione. La scuola, seppur con le difficoltà legate al Covid, è partita per tutti tranne che per gli studenti con disabilità, costretti a restare a casa perché privi di personale adeguato. Talvolta il servizio viene svolto dai collaboratori scolastici. I lavoratori specializzati, fermi ormai da marzo causa lockdown, non ci stanno: "Noi siamo specializzati, Musumeci ci dia risposte"