VIDEO | La rabbia degli assistenti igienico-personali: "Studenti disabili costretti a casa e noi senza lavoro"

La scuola è ripartita per tutti tranne che per gli alunni con disabilità e gli operatori specializzati nel servizio di cura e assistenza a chi è in difficoltà. La protesta davanti al Comune. "C'è un rimpallo continuo tra le istituzioni, ora basta, vogliamo risposte"