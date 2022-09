VIDEO | Ex Keller, si infiamma la protesta: operai salgono sul tetto della sede Anas

Due giorni fa una quarantina di ex lavoratori dell'azienda di Carini avevano occupato i locali del piano terra in via Alcide De Gasperi. A giugno scorso avevano iniziato dei tirocini formativi e di orientamento al lavoro ma nelle ore passate è arrivata comunicazione che non ci sarà alcuna possibilità di assorbimento