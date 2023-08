Gli ex operai Keller: "Finito il tirocinio l'Anas non ci dà l'attestato, da domani sarà protesta a oltranza"

Da quasi un mese hanno terminato il tirocinio formativo all'Anas, finanziato dalla Regione, ma i 40 ex operai della Keller (azienda di Carini fallita) non hanno ancora avuto l'attestato di idoneità. Per questo motivo stamattina un gruppo di lavoratori ha improvvisato un sit in nella sede dell'Anas di via Alcide De Gasperi, reclamando a gran voce il titolo di videoterminalista conseguito dopo un anno di tirocinio.

"Oltre al danno anche la beffa - dice a PalermoToday Stefano Battaglia, ex operaio Keller e sindacalista Ugl Sicilia -. Non solo l'Anas non ci assumerà ma adesso ci priva anche di un attestato che può facilitare la nostra ricollocazione. Avremmo potuto partecipare ad un avviso pubblico di Trenitalia, ma è scaduto due giorni fa. L'Anas ci ha detto che, causa ferie dei dipendenti, potrà rilasciare il titolo a fine settembre. Nel frattempo noi perdiamo occasioni di lavoro...".

Una "situazione insostenibile" secondo Battaglia, che annuncia un presidio permanente sotto la sede dell'Anas a partire da domani: ogni giorno, dalle 8 alle 17. "Andremo avanti ad oltranza fino a quando non ci saranno riconosciuti i nostri diritti. Ora basta, siamo stati già abbastanza discriminati: in questo anno l'Anas ha fatto assunzioni tramite agenzie interinali, mentre noi dopo un tirocinio mortificante non vieniamo nemmeno presi in considerazione", conclude il sindacalista dell'Ugl.