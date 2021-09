VIDEO | In piazza coi camici insanguinati per l'aborto libero e gratuito: "Vogliamo decidere sui nostri corpi"

Diversi movimenti cittadini hanno manifestato davanti a Palazzo d'Orleans per chiedere alla Regione di monitorare i tassi di obiezione di coscienza e l’accesso al diritto di abortire. “Aborto sicuro per non morire. Contraccezione per decidere”