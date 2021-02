Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | La protesta dei navigator: "Ci avete rotto le Pal (politiche attive per il lavoro)"

Hanno sfidato la pioggia e manifestato le loro preoccupazioni sul loro futuro davanti alla Prefettura. Il loro contratto, nato per accompagnare i percettori di reddito di cittadinanza all'impiego, è in scadenza il 30 aprile e su ciò che li attende non hanno ancora risposte