"Noi in prima linea contro il Covid ma dimenticati dalla politica", operatori del 118 pronti alla mobilitazione

Da mesi sono in prima linea contro il Coronavirus, adesso hanno deciso di scendere in piazza perchè - dicono - sono stati "dimenticati dalla politica, dalle istituzioni e dall’azienda". A protestare sono alcuni dei lavoratori del 118. I rappresentanti del Movimento unito dipendenti (Mud) 118 hanno indetto un sit in per venerdì 4 dicembre in piazza Indipendenza.

"È arrivato il momento di porre fine alle lamentele solo nei social e di passare ai fatti - dicono gli organizzatori - Non è possibile che chi lavora per salvare vite umane debba essere vittima di una serie di inadempienze su materie importanti che stanno alla base del nostro lavoro. Il virus contagia tanti cittadini, ma anche gli autisti soccorritori. Ogni giorno assolviamo con onore al nostro dovere, facendo turni massacranti, combattendo la pandemia 24 ore al giorno senza fermarci con delle criticità più volte segnalate e non risolte. Anche noi abbiamo famiglie e bambini. Riteniamo di essere vittime di errori commessi da chi sta seduto dietro una poltrona senza assumersene le responsabilità, a differenza nostra che paghiamo sempre ovunque e comunque. Ora basta. Vanno bene le mascherine chirurgiche ma no i bavagli”.