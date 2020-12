Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | La protesta dei "nastrini", disoccupati e lavoratori dei cantieri di servizi in sit in: "Vogliamo un futuro"

Con caschetti e nastri segnaletici si sono ritrovati davanti a Villa Niscemi per chiedere un incontro col sindaco. A far parte del movimento anche i percettori del reddito di cittadinanza. "Chiediamo che sia aperto un tavolo di progettazione. La sopravvivenza non è vita"