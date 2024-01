VIDEO | Stipendi in ritardo di 5 mesi, protestano i marittimi: "No al taglio dell'indennità di malattia"

Lavoratori in presidio anche davanti alla Prefettura di Palermo mentre sono in corso mobilitazioni in molte altre città contro le decurtazioni applicate nella nuova legge di bilancio. Il commissario straordinario Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina e i segretari regionali di Filt Cgil e Fit Cisl Alessandro Grasso e Dionisio Giordano hanno consegnato al capo di gabinetto del prefetto un documento per mostrare le preoccupazioni degli operai