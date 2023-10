VIDEO | Restrizioni alla ricreazione, gli studenti dell'Einstein non entrano a scuola per protesta: "Siamo in prigione"

Centinaia di alunni del liceo scientifico di via Vivaldi hanno deciso di non partecipare alle lezioni dopo la diffusione di una circolare del dirigente scolastico che limita la permanenza degli stessi fuori dalle aule durante la pausa. "Ci viene vietato di socializzare". Proteste anche al Damiani Almeyda e al Majorana. La vice preside: "Convocata un'assemblea con studenti e docenti per trovare una quadra"