VIDEO | Ztl, si riparte e i commercianti sbottano: "Ci avete dichiarato guerra, così ci distruggete"

Torna la Ztl e scoppia la protesta dei commercianti del centro storico. In concomitanza con la riattivazione dei divieti per le auto, la Lega giovani ha promosso una manifestazione contro la decisione dell'amministrazione Orlando. La protesta, durata quasi tutta la mattina, è avvenuta tra piazza Giulio Cesare e via Roma, proprio davanti a uno dei 5 varchi elettronici funzionanti della zona a traffico limitato.

"In un momento in cui la viabilità della città è fortemente compromessa dai tanti cantieri in città, e dai gravi e pericolosi problemi al ponte Corleone - dicono il capogruppo della Lega Igor Gelarda e la responsabile della Lega giovani Elisabetta Luparello - riattivare la Ztl è stato uno sfregio alla città. Siamo ancora in piena pandemia e in piena recessione economica, con migliaia di persone che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro e aziende che falliscono. Ma questo l’ assessore Catania evidentemente non lo sa".

Gli esponenti della Lega sono scesi in piazza per dare voce ai commercianti del centro storico e ai cittadini, chiedendo la "sospensione della Ztl sino alla fine completa della pandemia. Successivamente va ridisegnata completamente: la Ztl di Giusto Catania non è servita per la qualità dell’aria, non ha migliorato il traffico e non ha aiutato le attività commerciali. E' inutile e dannosa".

Così Giacomo Lo Nardo, uno dei commercianti che stamattina ha manifestato: "Siamo in una situazione catastrofica. Il Comune ci ha dichiarato guerra da tanto tempo. Il problema non è solo del sindaco Orlando e dell'assessore Catania ma di tutta la maggioranza che appoggia questo disegno distruttivo per le attività economiche. Un vero e proprio economicidio".