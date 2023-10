Buccheri La Ferla, Lionti e Sampino (Uil): "Con il taglio di ore ai lavoratori a rischio sanificazione e pulizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E’ inaccettabile il taglio di circa mille ore di lavoro agli ausiliari dell’ospedale Buccheri La Ferla, in questo modo non saranno garantiti sanificazione e pulizia ma soprattutto un servizio efficace ed efficiente indispensabile alla cittadinanza". Lo affermano Luisella Lionti e Totò Sampino, segretari della Uil e Uil Fpl Sicilia.

I sindacati insieme alla Uil Trasporti e alla Uiltucs, davanti ai cancelli dell’ospedale, protestano e chiedono un incontro urgente ai vertici dell’azienda considerato l’imminente cambio d’appalto previsto per il primo novembre: "La cooperativa Vivenda - continuano i leader sindacali - che si è aggiudicata l’appalto, ha tagliato le ore del 70%. Tutto questo inciderà negativamente sul numero delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio o, comunque, ridurrà in maniera insostenibile il loro orario di lavoro mettendo a rischio il reddito di intere famiglie. Ma sarà fortissimo anche il calo del servizio reso all’utenza. Quest’ospedale si trova in punto strategico della città, è necessario continuare a garantire assistenza e qualità".