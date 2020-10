Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | "Un'assenza spettacolare", l'urlo silenzioso degli artisti: "Non dimenticatevi di noi"

Ballerini, musicisti, attori del mondo del teatro si sono riuniti sulla scalinata del Teatro Massimo per protestare pacificamente contro il nuovo Dpcm. In piazza anche Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte e Lollo Franco. "E' una morte lenta. Serve una tutela della categoria. La Francia garantisce gli artisti, l'Italia no"