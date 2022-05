Regionali, in centinaia davanti a Palazzo d’Orleans: “Utilizzare i fondi per riclassificare e riqualificare il personale"

Sono centinaia i lavoratori regionali che stanno partecipando al sit-in organizzato dai sindacati Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal davanti a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione di Palazzo. La manifestazione per protestare contro il mancato utilizzo dei fondi già stanziati. "I sindacati autonomi rivendicano - dicono Dario Matranga e Marcello Minio (Cobas-Codir), Fulvio Pantano (Sadirs) e Angelo Lo Curto (Siad-Csa-Cisal) – siano utilizzati per la riclassificazione e riqualificazione di tutto il personale della Regione, delle partecipate e degli enti collegati. I dipendenti sono stanchi di non veder riconosciuto dal Governo regionale il ruolo svolto".

Qualche settimana fa i lavoratori hanno rifiutato la proposta di rinnovo del contratto avanzata dall’esecutivo. "Non teneva in considerazione la possibilità di un nuovo modello organizzativo che comprenda la riclassificazione e riqualificazione del personale e abbiamo voluto dare voce alla protesta. È indispensabile rendere efficiente la macchina amministrativa a vantaggio di tutti i siciliani – continuano Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal - I fondi ci sono e sono già stanziati, la politica deve svegliarsi affinché tutte le somme in bilancio siano utilizzate per il nuovo ordinamento professionale; solo così il rinnovo potrà essere firmato entro giugno. Le nostre organizzazioni sindacali rappresentano oltre il 60% dei lavoratori e non accetteremo compromessi al ribasso”.