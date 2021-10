VIDEO | Ex Keller, lavoratori con le sedie all'Ars: "Aspettiamo qui di tornare al lavoro, siamo sfiniti"

Davanti all'ingresso turistico di Palazzo Reale il sit in dei lavoratori dell'ex dell'azienda di Carini che da aprile aspettano risposte sul loro futuro. Sala d'Ercole dovrebbe discutere dell'emendamento che ha stanziato 600 mila euro, in cofinanziamento con l’Anas, per l'utilizzo del bacino per il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale. "Da qui non ci muoviamo"