"Stipendi sempre in ritardo": lavoratori dell'istituto zootecnico in stato d'agitazione

I lavoratori dell'istituto zootecnico iscritti al Sinalp dichiarano lo stato di agitazione. A partire dal 29 giugno saranno in assemblea permanente, all'interno dell'istituto, garantendo esclusivamente i servizi essenziali per il mantenimento degli animali presenti all'interno della struttura. Il motivo? Gli stipendi sempre in ritardo.

"Non riusciamo a capire perchè un'azione che si ripete mensilmente, come il pagamento degli stipendi, periodicamente subisca dei rallentamenti che - denunciano dal sindacato - ottengono come unico risultato il mancato pagamento degli emolumenti. Questa mancata sinergia tra uffici della Regione Siciliana e Istituto Zootecnico non ha mai un colpevole e ogni volta che chiediamo chiarimenti in merito a questa discrasia - continuano dal Sinalp - riceviamo o il silenzio 'assoluto' o delle risposte inconcludenti che peggiorano la condizione di rabbia e di delusione dei lavoratori. Chi lavora programma la propria vita e quella dei suoi familiari, sul flusso mensile dello stipendio e affronta i costi della sua vita e della sua famiglia basandosi su quanto percepisce mensilmente. Costringere i lavoratori a riprogrammare il loro tenore di vita e i loro impegni di spesa solo perchè qualcuno non è in grado di far funzionare i normali automatismi nei tempi previsti, è - proseguono - un agire arrogante aggravato dall'incapacità a gestire la cosa pubblica".

Dal Sinalp ricordano inoltre che come sindacato hanno sempre contestato l'applicazione dell'attuale contratto collettivo di natura privatistica. "Siamo in attesa di una definitiva sentenza del Tribunale di Palermo che sancisca il diritto dei dipendenti dello Zootecnico ad avere applicato lo stesso contratto collettivo dei loro colleghi regionali. Inoltre - concludono dal sindacato - chi dirige l'Istituto, forte di un rinnovo dell'attuale Ccnl, ha anche deciso di non riconoscere o applicare in maniera soggettiva, alcune voci contrattuali a scapito dei dipendenti senza alcuna trattativa con loro e le rappresentanze sindacali".