"Nessuna risposta sull'avanzamento di livello": protestano i lavoratori della Guerrato

Per il lavoro eccezionale svolto durante quest'anno di emergenza pandemica vorrebbero che l'azienda gli riconosca gli avanzamenti di livello. Ad avanzare la richiesta sono, attraverso la Fiom, i lavoratori della Guerrato, che curano la manutenzione degli impianti idrici, elettrici e di condizionamento dell'ospedale Civico. Non avendo ricevuto nessuna risposta alle ripetute richieste di incontro, il sindacato ha deciso di avviare le procedure di raffreddamento. "Se non seguirà una convocazione - avverte la Fiom - si procederà allo sciopero". Le lettere sono state inviate oggi alla Prefettura, alla Guerrato e all'Arnas Civico, la stazione appaltante.

“Da diversi mesi - dichiarano Francesco Foti, della Fiom Cgil Palermo e Giuseppe Balsano, Rsu Fiom dell'azienda – chiediamo di incontrare la Guerrato e l'Arnas Civico per discutere dei livelli e delle mansioni dei lavoratori dell'ospedale Civico, che non risultano congrui e adeguati a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. I lavoratori - continuano i sindacalisti - ormai da mesi vivono questi disagi e nonostante ciò stanno affrontando la gravissima situazione causata dalla pandemia con grande impegno e determinazione”.

L'ultima richiesta di incontro a fine marzo. Oggi l'ultimatum della Fiom che torna chiedere di sedersi attorno a un tavolo con la Guerrato per discutere delle mansioni e dei livelli dei 25 operai e dei 5 impiegati che lavorano per garantire il funzionamento dei reparti e delle sale operatorie all'ospedale Civico. “Lavoratori che, in questo anno di emergenza sanitaria, non si sono mai fermati, garantendo - affermano dal sindacato - il funzionamento dei reparti”.

Il percorso, con l'azienda, per il riconoscimento dell'avanzamento di livello un anno fa era stato avviato e si era raggiunto anche un accordo per alcuni lavoratori. "Il percorso - argomenta la Fiom - richiedeva continuità anche per estendere i riconoscimenti ad altri lavoratori, ma da quattro mesi l'azienda non ha risposto più alle sollecitazioni del sindacato. Si tratta di un'azienda - concludono dal sindacato - che non ha avuto nessun calo di commesse né ripercussioni economiche in questo anno di difficoltà per tante imprese. Non ci aspettavamo una chiusura al dialogo del genere”.