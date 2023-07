VIDEO | Una sedia a rotelle davanti all’Ars: la protesta dei lavoratori disabili del call center Sintesi

Chiedono l'assunzione dopo 17 anni all'interno del consorzio. E mostrano preoccupazione per la mancata comunicazione della proroga della convenzione firmata da Windtre e Regione. A incontrarli il deputato Pd Valentina Chinnici: "Il lavoro è un diritto per tutti ma soprattutto per chi ha disabilità"