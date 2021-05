VIDEO | Blutec, lavoratori bloccano il traffico a piazza Indipendenza: "Abbandonati da Musumeci"

Animi tesi davanti alla Regione per la protesta degli operai dell'ex stabilimento Fiat. In sit con tanto di fascia tricolore anche i sindaci del circondario e quello di Termini Imerese Maria Terranova: "Mille lavoratori da 10 anni fermi al palo". La replica del governatore: "A Roma manca task force per ricollocare aziende in difficoltà"