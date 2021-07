VIDEO | I lavoratori Asu ancora in protesta: "Salari da fame, stabilizzateci"

Tornano a protestare i dipendenti Asu, Attività Socialmente Utili, che stamattina si sono riuniti di fronte alla Prefettura. Si definiscono "lavoratori fantasma" e reclamano una stabilizzazione della categoria. Che ha subito un brusco stop lo scorso giugno, dopo che il governo Draghi ha impugnato l'articolo della Finanziaria regionale con il quale l'Ars li aveva stabilizzati dopo 24 anni. Si tratta di 4.571 precari che operano nel campo della sanità, della scuola, della motorizzazione civile ma anche ai Beni culturali.

"Chiediamo dignità lavorativa e risposte certe. Nel frattempo chiediamo un‘integrazione salariale adeguata visto che in alcuni casi prendiamo meno del reddito di cittadinanza", dice uno di loro. Ieri invece la protesta è andata in scena in via delle Croci, davanti all'ingresso dell'assessorato ai Beni culturali.