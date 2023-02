VIDEO | Lavoratori Asu Beni culturali, davanti all'Ars spunta una torta: "Lavoro nero legalizzato da 25 anni"

Sfidando il freddo per tre giorni saranno in sit in fino a sera in piazza del Parlamento in occasione dei lavori d’Aula sulla Finanziaria. "Viviamo con soli 600 euro al mese e senza contributi. Siamo stati penalizzati anche da decisioni supportate da alcuni deputati sull’integrazione oraria. Chiediamo un incontro col presidente Schifani"