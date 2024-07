Assunzioni alla Regione, protesta dei lavoratori Asu dei Beni culturali: "Schifani si è dimenticato di noi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì, 9 luglio, i lavoratori precari Asu (Attività socialmente utili) impiegati nei siti culturali e nei musei della Regione Siciliana manifesteranno con un sit-in davanti alla sede della presidenza della Regione. "La protesta arriva dopo mesi di tentativi infruttuosi di dialogo con le istituzioni regionali", dicono Fp Cgil, Ale-Ugl, Confintesa e Cobas-Codir, che hanno ripetutamente sollecitato "l'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 1 del 2024, che dovrebbe garantire la contrattualizzazione del personale Asu direttamente utilizzato dal dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana.

"Nonostante gli incontri iniziali con l'assessore dei Beni cultufrali e il dipartimento della Funzione Pubblica - si legge in una nota di Fp Cgil, Ale-Ugl, Confintesa e Cobas-Codir - la situazione è rimasta in stallo. Non possiamo non sottolineare ennesimo paradosso della Regione per la condizione di questi lavoratori: mentre il loro lavoro ha contribuito significativamente all'incremento del turismo nell'isola, con numeri da record, la loro posizione lavorativa rimane precaria. Questi lavoratori svolgono un ruolo cruciale nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, ma si trovano ancora dopo 26 anni in una situazione di instabilità professionale".

Fp Cgil, Ale-Ugl, Confintesa e Cobas-Codir avevano già richiesto una convocazione urgente, rimasta inascoltata, per discutere e risolvere le problematiche inerenti alla stabilizzazione del personale Asu, sottolineando la necessità di evitare ulteriori rimpalli tra gli assessorati e di garantire un percorso di stabilizzazione efficace e tempestivo. "La protesta - proseguono i sindacati - mira a ottenere finalmente un incontro con il presidente della Regione. I lavoratori Asu avvertono che, se l'esito dell'incontro non sarà soddisfacente, procederanno con azioni più incisive, tra cui uno sciopero e il blocco permanente di tutte le attività nei siti culturali. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di contraddizioni. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha più volte proclamato la fine del precariato in Sicilia. Tuttavia, queste dichiarazioni sembrano dimenticare proprio i precari Asu dei Beni culturali, gli unici gestiti direttamente dalla Regione".

"Questa apparente discrepanza tra le dichiarazioni e la realtà sul campo ha ulteriormente esacerbato la frustrazione dei lavoratori. L'amministrazione Schifani si trova ora a dover dimostrare coerenza tra le dichiarazioni di fine del precariato e le azioni concrete. La risoluzione di questa vertenza non solo influenzerà il futuro professionale di questi lavoratori, ma avrà anche un impatto significativo sulla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale siciliano", concludono Fp Cgil, Ale-Ugl, Confintesa e Cobas-Codir.