Niente gasolio dalla Città metropolitana, riscaldamenti spenti all'istituto Marco Polo: secondo giorno di protesta

L'inverno batte qualche timido colpo a Palermo ed è subito disagio in alcune scuole. Da due giorni, per esempio, è esplosa la protesta all'istituto per il turismo Marco Polo dove i riscaldamenti non sono attivi perché manca il gasolio. Oggi gli studenti sono entrati in classe, ma hanno poi disertato le lezioni, riunendosi nell'atrio dell'edificio di via Ugo La Malfa.

"S'attassa ru friddu" è lo striscione che gli allievi hanno affisso per manifestare il loro dissenso. "Siamo stanchi, vogliamo soluzioni", si legge su un altro stendardo appeso sul prospetto dell'istìituto. "Noi vogliamo i termosifoni", hanno urlato i ragazzi e le ragazze, che sarebbero intenzionati a non riprendere l'attività didattica finché non sarà risolto il problema. Già ieri dall'istituto hanno fatto sapere di aver chiesto alla Città metropolitana, che ha la competenza sulle scuole superiori della provincia, di aver richiesto la fornitura di gasolio. Che evidentemente neanche oggi è arrivata.