VIDEO | Gli infermieri si prelevano il sangue per protesta davanti alla Regione: "C'è rimasto solo questo"

Gli operatori sanitari aderenti al Nursind sono scesi in piazza, nel giorno dello sciopero nazionale, per chiedere maggiore dignità per una categoria ormai allo stremo, sfiancata dalla pandemia. Manifestano per la stabilizzazione e per avere stipendi in linea con gli standard europei. "Non vogliamo più gli applausi, siamo professionisti non eroi"