VIDEO | Rapisardi, in classe solo per due ore al giorno: "Mamma, questa non è scuola..."

Dal 25 settembre i bimbi dell'istituto comprensivo di via Caltanissetta sono entrati in classe per 12 ore. La scuola era già finita agli onori della cronaca per l'assenza di 22 aule e la proposta di dislocamento in altri istituti. A oggi però sarebbe tutto fermo. "Non mandiamo il diritto allo studio in quarantena"