Protesta forestali, Liparoto (Dc Nuova): "Sempre al fianco dei lavoratori"

La DC Nuova a fianco dei lavoratori forestali che ieri hanno manifestato davanti all’Assemblea siciliana, al cui interno era in corso la seduta parlamentare per la discussione generale della manovra finanziaria. Nella legge di stabilità, tra i tanti tagli da parte del governo, ci sono i 50 milioni di euro congelati nel capitolo destinato ai forestali che produrranno inevitabilmente un ritardo nell’avvio dei cantieri ed un rischio per l’incolumità pubblica. “Sono figlia di un operaio e so i sacrifici che ci sono dietro ogni lavoratore – dichiara Elisabetta Liparoto, responsabile regionale DC per le Pari Opportunità che ieri era insieme ai lavoratori -. Sosterrò insieme al mio partito sempre chi lavora e porterò avanti con i lavoratori tutte le battaglie per fare valere i loro diritti”.