La protesta di fonici e stenotipisti dei tribunali di Palermo e Termini: la solidarietà di Confintesa

Fonici e stenotipisti della Corte di Appello e del Tribunale di Palermo e Termini Imerese in protesta. Piena solidarietà di Confintesa agli operatori della "Società Cooperativa Ricina". Alla base della protesta oltre alle preoccupazioni per i termini e le condizioni del nuovo affidamento del servizio che potrebbe avere delle ricadute occupazionali negative su tutto l'appalto nazionale, ormai di prossima scadenza, è altresì interessata all'avvio di una procedura di internalizzazione e stabilizzazione di questo personale.

“La Riforma Cartabia, che ha riformato il processo penale, ha previsto la documentazione degli atti nel processo penale anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, con l'intervento di personale tecnico. I Cancellieri non hanno le competenze tecniche per svolgere questa attività, come segnalato più volte al Ministero da Confintesa Fp. Chi, dunque, se non gli attuali trascrittori della Società coop. Ricina che da 30 anni svolgono l'attività di trascrizione delle udienze penali presso le Corti di Appello e Tribunali, competenti e già formati dal punto di vista tecnico informatico, possono svolgere l'attività di riproduzione audiovisiva? Questi temi richiedono ovviamente l'attivazione di un tavolo di contrattazione permanente", queste le dichiarazioni di Cristoforo Alvich, segretario provinciale Confintesa Funzione Pubblica Palermo e di Domenico Amato, segretario generale territoriale Confintesa Palermo.