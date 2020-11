VIDEO | Fioristi, corone per lutto davanti alla Regione: "Avete ucciso il settore"

Fiorai e vivaisti in sit in, guidati da Confesercenti e Assofioristi, per protestare contro l'ordinanza regionale che stabilisce la chiusura domenicale e limita l'apertura ai soli negozianti vicini ai cimiteri. "Danni del 40 per cento. Fateci aprire in vista del Natale"