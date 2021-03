"Da oltre un anno niente bonus Renzi per gli ex Pip": scatta il sit in di protesta

Gli ex Pip da gennaio dello scorso anno non percepiscono più il Bonus Renzi. Per questo domani, alle 9, manifesteranno davanti alla sede del Dipartimento regionale della Funzione pubblica. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia: "Si tratta di una situazione ormai insostenibile e incancrenita negli anni, frutto di un farraginoso meccanismo burocratico che vede continui rimpalli tra gli Assessorati e Dipartimenti della Funzione pubblica e del lavoro. E' impensabile - continua la Calabrò - che, dopo oltre un anno, questi lavoratori non possano ricevere tempistiche certe su quando percepiranno quanto gli spetta, pur essendo soggetti alle relative tassazioni, nonostante l'esiguo reddito".

Durante la protesta di domattina una delegazione della Fisascat chiederà di essere ricevuta dal dirigente del dipartimento. "Adesso basta: i lavoratori - conclude la sindacalista - non possono essere trattati come palline da ping pong!".