VIDEO | Scuola, la protesta di Ata e docenti lasciati a casa: "Usati durante la pandemia Covid e gettati"

Si tratta di collaboratori scolastici, tecnici amministrativi e insegnanti assunti tramite graduatorie per far fronte alle nuove disposizioni in materia d'emergenza sanitaria. In piazza con loro il deputato regionale di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera: "Mentre si spendono soldi per Cannes, il mondo reale è qui". Davanti alla Regione anche gli ex Pip