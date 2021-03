VIDEO | Protesta degli studenti all'ex Provincia: "Mettere in sicurezza tutte le scuole, i soldi ci sono"

Organizzato insieme ai sindacati in sit in davanti a Palazzo Comitini per chiedere di accelerare l'avvio dei cantieri con l'utilizzo dei 17 milioni e mezzo assegnati con il decreto agosto per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole palermitane