Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Scontri e bombe carta, pomeriggio di paura in centro

Due manifestazioni in due piazze diverse per protestare contro il nuovo Dpcm. In corso Vittorio Emanuele divelte fioriere e panchine. Davanti alla sede della Regione, la protesta pacifica è stata interrotta da un gruppo di manifestanti incappucciati che ha aggredito verbalmente i giornalisti