VIDEO | La rabbia dei dipendenti regionali contro Musumeci: "Non ci grattiamo la pancia"

In piazza, davanti a Palazzo d'Orleans, gli impiegati di categoria A e B del comparto non dirigenziale della Regione. "Lavoriamo per 1.100 euro e svolgiamo le stesse mansioni dei funzionari ma con stipendi più bassi. Chiediamo di essere riqualificati e di sospendere i nuovi concorsi"