VIDEO | Dipendenti regionali sul piede di guerra: "Macché ricchi, con questi stipendi servono sussidi"

Gli impiegati di categoria A e B, un bacino che in Sicilia conta 5 mila lavoratori, hanno manifestato davanti all'assessorato regionale alla Funzione pubblica contro il mancato rinnovo dei contratti e per la riclassificazione aziendale. "Abbiamo le stesse buste paga da 20 anni e svolgiamo mansioni superiori con una retribuzione inferiore al dovuto. Non riusciamo neanche a fare la spesa e pagare le bollette. Siamo come abusivi"