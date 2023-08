Protesta al Pagliarelli, detenuti battono pentole e stoviglie contro le sbarre: chiedono condizioni migliori

Hanno iniziato rifiutando la colazione e poi, intorno alle 7, hanno iniziato a battere con le stoviglie contro le sbarre per oltre due ore. Un rumore avvertito anche dagli automobilisti che passavano davanti al Pagliarelli. E’ la protesta andata in scena questa mattina nei quattro piani della sezione "Circuito protetto" del carcere di piazza Pietro Cerulli dove attualmente si trovano circa 180 detenuti. La contestazione è rientrata intorno alle 10 senza episodio di violenza o aggressioni.

Secondo le prime indiscrezioni i detenuti avrebbero deciso di protestare per problemi di sovraffollamento della struttura, per la mancanza di acqua calda in cella e perché vorrebbero istituita la cosiddetta "custodia aperta" che prevede una serie di vantaggi per gli accessi alle docce, le attività lavorative e sportive, i momenti di socialità e i contatti con le famiglie. Nel circuito protetto si trovano collaboratori di giustizia o loro parenti, ex appartenenti alle forze dell’ordine o gente che si trova dentro per crimini sessuali

Attualmente, secondo gli ultimi dati comunicati dal ministero della Giustizia, al Pagliarelli ci sono 1.278 detenuti rispetto ai 1.182 consentiti dalla legge. La capienza viene calcolata sulla base del criterio dei 9 metri quadrati per singolo detenuto. Un dato che viene costantemente analizzato e fa scattare l'allerta quando gli spazi vengono ridotti più del consentito. Proprio per questo i detenuti si erano rivolti già in estate al Garante per i diritti dei detenuti che, nei prossimi giorni, effettuerà un nuovo sopralluogo - dopo quello di Ferragosto - nelle carceri palermitane.