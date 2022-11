VIDEO | Ballarò scende in strada contro lo spaccio di crack, l'urlo di Lorefice: "Chi vende morte è un mafioso"

A prendere parte al corteo associazioni culturali e religiose, scuole e cittadini. Il serpentone si è mosso per le principali strade del quartiere con un obiettivo: denunciare l'assenza di servizi per prevenire le tossicodipendenze. In piazza, tra gli altri, il commissario Covid Renato Costa e l'assessore all'Urbanistica Maurizio Carta

Un corteo a Ballarò per dire no al crack. A prendere parte all'iniziativa oggi pomeriggio sono state associazioni culturali e religiose, scuole e cittadini. Il corteo è stato organizzato da Sos Ballarò. Il serpentone si è mosso per le principali strade del quartiere con un obiettivo: denunciare l'assenza di servizi per prevenire le tossicodipendenze.

In piazza, tra gli altri, il commissario Covid Renato Costa e l'assessore comunale Maurizio Carta, in rappresentanza dell'Amministrazione, che ha detto: "Il corteo di oggi pomeriggio lungo le strade di Ballarò per gridare il coraggio di una comunità per prendersi cura del dramma dell’esplosione del consumo di crack è un sintomo importante per impostare una nuova cura. Il dramma del consumo di sostanze stupefacenti non può essere solo contrastato dalle forze dell’ordine o dagli operatori sanitari ma deve essere oggetto di un’azione congiunta di presa in carico del problema della fragilità di alcune comunità marginalizzate da una rigenerazione urbana imperfetta che non riesce ad agire sulle diseguaglianze e sul contrasto alle diverse marginalità".

"Come assessore alla Rigenerazione urbana e al Centro storico - ha aggiunto Carta - sono convinto che i quartieri debbano arricchirsi di spazi di socializzazione, di educazione, di espressione capaci di generare i necessari anticorpi al disagio e alla drammatica scelta di una fuga nell’oblio e, spesso, nella morte. Il Comune attraverso le sue diverse competenze può e deve agire per incrementare e rendere più accessibili i presidi e i servizi di comunità. Prendersi cura della comunità è uno degli impegni del buon governo"

“La manifestazione di oggi - ha dichiarato il consigliere comunale, Mariangela Di Gangi - ha reso visibile in modo evidente quale sia la migliore alleanza che le Istituzioni possono costruire per combattere alla radice il fenomeno delle dipendenze, che ha assunto dimensioni e caratteristiche che ne fanno una vera emergenza sociale non più trascurabile. Un pezzo importante ed ampio della città è sceso in piazza, per chiedere che del problema ci si occupi seriamente, facendosene carico come comunità.Un pezzo importante della città ha chiesto e chiede servizi e collaborazione fra pubblico e privato, fra istituzioni e mondo dell'associazionismo, dei comitati di quartiere, del volontariato, tutti e tutte consapevoli del fatto che non è con la mera repressione che si affronta un problema sociale. Servono dialogo e sinergia fra le parti sane della città, per il comune obiettivo di aiutare e dare servizi a chi è vittima e contrastare e sconfiggere chi è dietro al fenomeno dello spaccio, che sta lentamente uccidendo decine di ragazzi e ragazze, decine di quelli che potrebbero essere figli e figlie di tutti noi”.